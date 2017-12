Students Excel Academically

Recognizing area students for excellence in academics!

Congratulations to these kids for being on the A and B Honor Rolls:

Edgerton Public

First quarter

Grade 6

A: Jordan Bloemendaal, Mateya Gilbertson, Conner Ockenga, Alyssa Petroff, Crystal Sanchez, Brecken Scholten, Ty Vander Ziel, Jorja Voss

B: Cadence Arndt, Conner De Groot, Garcia Cesar, Chloe Kracht, Destiny Landin, Natalie Mucha, Chelsy Reyes, Taylor Van Dyke, Alyda Vande Griend

Grade 7

A: Kayla Buys, Brianna Moss, Kinsie Nelson, Luis Rodriguez, Savannah Schultz, Aaron Veldhuizen, Jesse Zeug

B: Camie Bootsma, Gabriella Chatwood, Reegan Heil, Nevaeh Leusink, Miriam Ockenga, Kendall Robinson, Cole Sandbulte, Brenalyn Smit, Lydia Valenzuela, Ashlynn VanDeVeire-Gunderson, Trace Voss

Grade 8

A: Nala Adotevi, Nolan Buckridge, Haley Wieck

B: Aiden Alvarez Gutierrez, Devin Bloemendaal, Kresley Fraser, Salomon Garcia, Kenia Jimenez-Gonzales, Jace Kracht, Julissa Martinez, Katelynn Rolla, Emma Schoolmeester, Shibley Vande Griend, Reece Wassink, Jaden Weinkauf

Grade 9

A: Addison Fleischman, Colby Hadler, Austin Roskamp, Kendra Westerbur

B: Donald Bistline, Richard Bistline, Maria Casas, Yolanda Casas, Jalen DeJong, Gabriel Gilbertson, Brenna Herriot, Elli Kracht, Teagan Leusink, Jordan Long, Delaire Nix, Mariah Olson, Natasha Perez, Hanna Robinson, Wilmer Rodriguez, Maelyn Van Essen

Grade 10

A: Alexandria Bootsma, Ashley Bootsma, Gabrielle Buckridge, Lauren DeJong, Maren Schaap, Madori Scholten, Luke Veldhuizen

B: Jayme Bleyenburg, Jesson Delfs, Brayden Kuiper, Devin Pietz, Payton Robinson, Meghan Sankey, Nicholas Sankey, Samantha Winter

Grade 11

A: Jose Cruz Medina, Courtney Fey, Madison Heard, Zachary Johnson, Jessica Roskamp, Sierra Van Dyke, Joseph Van Essen

B: Tessa DeKam, Yoselin Lopez Ovalle, Elizabeth Ockenga, Natalia Poulsen, Paetyn Smit, Joni Vander Beek

Grade 12

A: Chynna Berning, Miranda Buys, Caitlin Goodrich, Ahna Groen, Jasmine Jensen, Ashley Moss, Lauren Sankey, Taylor Wolthuizen

B: Jaden Bloemendaal, Landon Buckridge, Cullen Heard, Lila Ockenga, Marcus Vander Lugt

Southwest Christian

First quarter

Grade 9

A: Matthew Binford, Wyatt Decker, Mara Fick, Mikayla Johnson, Brooklynn Moss, Maren Nerem, Hannah Pap, Madelyn Rozeboom, Makenzie Snyder, Jesse Tschetter, Sydney Van Essen, Tabitha Van Essen, Connor Van Hill, Cybil Vander Top, Ella Veldkamp

B: Payton Bork, Zachary Caspersen, Gordon Dyk, Katherine Konda, Levi Kui-pers, Daynica Pap, Brandy Pilaczynski, Zachary Prins, Jacob Raak, Tristan Van Dam, Grace Van Iperen, Devin Van’t Hof, Wyatt Vos

Grade 10

A: Kassie Brands, Taylor Dunn, Jonathan Eisma, Kade Fey, Danielle Hoekman, Amber Post, Jazlynn Prins, Charles Schmitke, Rylie Talsma, Elanor Gesch

B: Denver Decker, Megan Hoekman, Cheyenne Hulstein, Matea Mohlenkamp, Isabella Niemeyer, Avery Pater, Josiah Tinklenberg, Jacob Van Dam, Jeremy Van Dam, Kelsi Van Santen

Grade 11

A: Audra Homandberg, Hannah Nerem, Sommer Schaap, Kaitlyn Schelhaas, Chloe Tschetter, Shane Van Essen, Holly Vis, Mariah Zeinstra

B: Nicole Elsing, Megan Gunnink, Trey Huisken, Isaac Jasper, Jessa Nibbelink, Shane Osenga, Elizabeth Prins, Hal-lie Snyder, Kelsey Tschetter, Paige Van Dyke, Mason Van Essen, Colin Ver Hey, Ethan Vogel

Grade 12

A: Annika Brands, Brooklyn DeKam, Tate Mohlenkamp, Emily Nerem, Haley Pap, Alexandria Schmitke, Emily Scholten, Sydney Van Hulzen, Olivia Veldkamp

B: Hunter Dilly, Kailyn Jasper, Parker Kooima, Shayla Prins, Jennifer Schelhaas, Hannah Van Iperen, Logan Walhof